Česká pošta zdražuje. Zároveň jí roste silná konkurence

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Kandidáti musí představit model, který by vedl k dosažení finanční stability. V posledních letech totiž Česká pošta hospodaří v červených číslech. Loni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun.

Pošta provozuje zhruba 3200 poboček a poskytuje na základě licence od Českého telekomunikačního úřadu základní poštovní služby na celém území státu. Když se před pár lety mluvilo o snižování počtu poboček, strhla se velká diskuze. Proti se postavilo mnoho starostů.

Pošta zdražuje dopisy, balíky i SIPO

Pošta od listopadu zdraží posílání dopisů, balíků i poštovních poukázek. Například poslání obyčejného dopisu podraží na 21 korun. Důvodem jsou rostoucí náklady, řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Od letošního října pošta zpoplatnila pětikorunou i službu SIPO, kterou využívají tři miliony lidí. Zkratka SIPO znamená "Sdružené inkaso plateb obyvatelstva". Je to služba, která umožňuje sloučit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností do jediné platby, která je automaticky stržena z účtu plátce.

Pošta loni podle údajů Českého telekomunikačního úřadu doručila zhruba 148 milionu obyčejných zásilek do dvou kilogramů, což je o desetinu méně než v předchozím roce. U obyčejných balíků do deseti kilogramů pošta zaznamenala pokles o čtvrtinu na 195.000 zásilek.

Poště roste silná konkurence

Pošta má v poslední době silnou konkurenci. Poštovní služby poskytuje například DHL, Zásilkovna a řada dalších společností. Aktuálně na českém trhu poskytuje poštovní služby 25 firem.

Foto: Jiří Sedláček, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Český telekomuniční úřad připravuje nové výběrové řízení na služby, které dosud zajišťovala na základě uložené povinnosti Česká pošta. Dá se čekat, že se zapojí i konkurenti. Stát za poskytování univerzální služby vyplácí 1,5 miliardy ročně. Tato částka jde poště na zajištění poštovních služeb ve stanovené kvalitě a zajištění sítě poboček.

Letos by poprvé mohlo být zájemců o univerzální službu víc. Například Zásilkovna a PNS už veřejně v Senátu deklarovaly, že mají zájem. Pokud by se to potvrdilo, došlo by k rozvoji konkurence na poštovním trhu.

Podle starostů představují pobočky 'poslední kontakt se státem'

Foto: Radio Prague International

Jak uvedla předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková, starostové říkají, že pobočky v obci chtějí, protože představují jejich určitý „poslední kontakt se státem". Pobočky totiž nejsou jen o poštovních službách, ale také například o důchodech, Czech Pointu a dalších agendách státu.

Česká pošta ke konci srpna získala ze státního rozpočtu 4,5 miliardy korun na úhradu čistých nákladů za poskytování základních služeb za roky 2018 až 2020. Úhradu nedávno schválila Evropská komise. Pošta peníze použije na splacení komerčních úvěrů, které si musela kvůli zdržení výplaty v souvislosti s šetřením Evropské komise sjednat u bank. Část peněz má jít na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.