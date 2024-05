Střední školy nabízejí přes 25.000 volných míst, gymnázia jen necelých 1600

Nepřijatí uchazeči o studium na středních školách mohou ode dneška podat přihlášku ve druhém kole přijímacích zkoušek. Čas mají do pátku 24. května do půlnoci, a to elektronicky, poštou i osobně na dané škole. V dubnovém prvním kole neuspělo v celé zemi na 29.000 žáků. Zhruba 2900 středních škol v celé republice jim nyní nabízí celkem 25.720 míst. Největší nabídka je v technických oborech a na učilištích, zatímco žádaná gymnázia mohou ještě přijmout dohromady téměř 1600 nových studentů.

V Praze, kde byla v prvním kole nejnižší úspěšnost ze všech krajů, vypsalo druhé kolo 85 škol. Nabízejí téměř 3200 míst, na gymnázia v hlavním městě se ještě může dostat zhruba 750 žáků. Pouze jedno místo je volné pro zájemce o šestileté studium, 24 míst pouze na soukromých školách pak pro uchazeče o osmiletý obor. Volná místa jsou také například v oborech cestovní ruch nebo gastronomie.