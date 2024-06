Střelbu na FF UK bude připomínat pietní menhir

Prosincovou tragickou střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) bude připomínat pietní pískovcový menhir. Dočasný památník představí zástupci univerzity v pátek odpoledne. Uvedl koordinátor komunikace FF UK Ondřej Dufek. V pátek uplyne půl roku od střelby, při které přišlo o život 14 lidí. Po útoku pachatel, který byl podle policie studentem fakulty, spáchal sebevraždu. Příprava místa na náměstí Jana Palacha, na kterém má být kámen usazen, podle Dufka již začala.

"Měl by to být kus pískovce, dost surový, neopracovaný,“ řekl Dufek. Kámen má být asi tři metry vysoký. Podle zprávy k návrhu pietního objektu, kterou má ČTK k dispozici, by měla objekt doplnit deska či kubus informující o připomínané události. Kámen by měl podle zprávy vážit asi osm tun. V přilehlém parku před budovou u Rudolfina by mohly pietu doprovodit vysázené rostliny, uvedly Lidové noviny, které dnes na přípravu památníku upozornily. Fakulta počítá i s přípravou trvalé památky.

Tragickou událost připomíná i takzvané tiché místo ve čtvrtém patře hlavní budovy, které bylo při střelbě a následném policejním zásahu nejvíce poničené.