Studentka z Havířova při pěší cestě do Istanbulu navštíví rumunský Banát

Jednadvacetiletá studentka Nicolette Havlová z Havířova na Karvinsku, která se počátkem června vydala na pěší cestu z Havířova do tureckého Istanbulu, dorazí tento týden do prvního cíle svého putování. Navštíví vesnici Gerník v rumunské lokalitě Banát, kde žije silná česká komunita. ČTK to dnes řekl Ivo Dokoupil ze společnosti Člověk v tísni. Svou cestou chce studentka marketinku na univerzitě v anglickém Liverpoolu poukázat na obtížnou situaci, do které se tamní obyvatelé dostali. Vinou koronaviru a utlumení cestovního ruchu totiž přišli o podstatnou číst svého živobytí. Svou cestou chce upozornit i na sbírku, která má obyvatelům českého Banátu pomoci.

Na cestě z Havířova do Istanbulu chce za tři měsíce ujít téměř 2500 kilometrů, nastoupat 30.000 metrů a chůzí strávit minimálně 800 hodin. Ve svých jednadvaceti letech už navštívila bezmála 40 zemí. O svých zážitcích, zkušenostech a motivech přednáší nejen na cestovatelských festivalech, ale také na středních školách.

Na účtu, který v souvislosti s jejím současným putováním zřídila organizace Člověk v tísni, se už sešlo více než 40.000 korun. Peníze budou použity například na propagaci Banátu jako turistické destinace či na podporu prodeje místních produktů, jako jsou sýry, med a slivovice. Dnes ve vesnicích žije více než 2000 krajanů. Ještě v roce 1991 ve vesnicích žilo asi 10.000 Čechů.