Studie IDEA: Rodičovská se po zvýšení prodloužila, klesl podíl matek v práci

Minulé zvýšení rodičovského příspěvku o 80.000 korun na 300.000 korun vedlo k prodlužování jejího čerpání. Poklesl podíl matek, které se zapojily do práce. Pro společnost to znamenalo další náklady. Vyplývá to z nové studie pětice výzkumníků Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

Rodičovská se zvedla v lednu 2020 v době tehdejší ekonomické konjunktury. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už oznámil, že příští rok bude chtít v koalici jednat o dalším navýšení. Piráti navrhují přidat 75.000 korun, opoziční ANO pak 100.000 korun. Národní ekonomická rada vlády (NERV) kvůli rychlému zadlužování státu naopak radí rodičovskou zkrátit o rok a podle toho i snížit.

Většina rodičů může měsíčně pobírat až 70 procent základu předchozího příjmu, tedy zhruba svůj čistý výdělek. Čím vyšší příspěvek je, tím rychleji se celková suma vybere. Zaměstnavatel drží rodiči pracovní pozici do potomkových tří let, od tohoto věku je nárok na místo ve školce. Podle expertů na sociální problematiku má Česko v Evropě nejdelší rodičovskou. Podle výzkumů se dlouhá rodičovská promítá do nižších výdělků žen, což se odráží ve stáří v nižších penzích.