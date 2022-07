Studie: V ČR v prvním pololetí ubylo bankrotů firem i podnikatelů

V Česku bylo letos v prvním pololetí vyhlášeno 354 bankrotů společností, což bylo o 32 méně než před rokem. Počet bankrotů podnikatelů ve stejném období klesl meziročně o 488 na 2870. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, kterou firma poskytla ČTK. Zároveň bylo podáno 538 návrhů na bankrot společností, o 37 více než před rokem. "Průměrný počet bankrotů firem za jeden měsíc činil v prvním pololetí 59, ve stejném období za loňský rok to bylo 62. I přes pozitivní vývoj v prvním pololetí se dá ale předpokládat, že v důsledku obtížných podmínek pro podnikání překoná celkový počet bankrotů firem za letošní rok údaj z roku 2021. Tento vývoj naznačuje i pokračující růst počtu návrhů na bankrot obchodních společností," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. U podnikatelů se počet návrhů na bankrot proti prvnímu pololetí 2021 snížil o 343 a byl tak nejnižší za posledních devět let. "Na rozdíl od společností je počet bankrotů podnikatelů velmi blízký počtu návrhů na ně. Z toho lze odvodit, že soudní proces je v tomto případě poměrně rychlý,“ doplnila Kameníčková.