Svaz měst se možná kvůli povinnosti zajistit místa pro tříleté děti obrátí na ÚS

Svaz měst a obcí zvažuje ústavní stížnost kvůli povinnosti zajistit tříletým dětem místa aspoň v dětské skupině. Pravidla schválená ve středu v Senátu označil svaz v tiskové zprávě za nepřiměřené finanční i organizační zatížení, které v praxi nebude mít odpovídající reálný dopad na dostupnost předškolního vzdělávání. Podle novely mají obce zajistit místo v dětských skupinách dětem, které nepřijme po třetích narozeninách spádová mateřská škola. Pokud povinnost nesplní, přispějí rodičům na náklady péče.

Svaz měst a obcí nová pravidla, která dostane k podpisu prezident Petr Pavel, ostře kritizuje. "Chápeme potřebu podpory rodin s malými dětmi, ale tento způsob je pro obce dalším nepřiměřeným finančním i organizačním zatížením, které v praxi nemá odpovídající reálný dopad na dostupnost předškolního vzdělávání," uvedla výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.

Nárok na pobyt ve školce mají děti od tří let věku, často se ale do ní dostanou se zpožděním až na začátku dalšího školního roku po třetích narozeninách. Podle novely by obec proto měla zajistit do té doby tříletým místo v dětské skupině, jinak by rodičům poskytla náhradu ve výši jejich stanovené maximální úhrady. Nyní činí zhruba 5000 korun měsíčně. Mnoho obcí podle svazu není schopných kapacity mateřských škol dostatečně rozšířit kvůli stavebním předpisům, nedostatku peněz a demografickým výkyvům.