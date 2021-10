Svaz pivovarů: Přenášení kontrol bezinfekčnosti na restauratéry není vhodné

Přenášení povinností kontrol bezinfekčnosti na restauratéry není vhodné, povede k ekonomickým ztrátám. Píše to předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal ministrovi Adamu Vojtěchovi (za ANO) a zároveň ho žádá, aby změnu opatření ještě zvážil. Zároveň se svaz distancuje od ministrových tvrzení do médií, podle kterých mělo být opatření projednané se zástupci pivovarů. To podle Šámala není pravda.

Vláda na středečním mimořádném jednání rozhodla, že provozovatelé stravovacích provozů budou muset od 1. listopadu kontrolovat u hostů certifikát o dokončeném očkování, prodělání nemoci covid-19 nebo platném negativním testu. Zákazníkovi, který se dokladem neprokáže, neumožní vstup do podniku, nebo mu neposkytnou službu.