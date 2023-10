Tachovský TAMUS už zdokumentoval 28.000 židovských náhrobků po celém Česku

Zhruba 28.000 židovských náhrobků po celém Česku, tedy asi polovinu českých a moravských židovských hřbitovů, zdokumentoval za devět let Tachovský archivnický a muzejnický spolek TAMUS. Profesionálně se zabývá hlavně dokumentací a výzkumem starých židovských hřbitovů a organizuje i jejich opravy a záchrany. Má jejich soupisy, fotografie s čitelnými epitafy a mapy. TAMUS spolupracuje s mezinárodními židovskými organizacemi a tvoří světovou databázi pohřbených, řekl ČTK jeho zástupce Václav Fred Chvátal.

V Čechách a na Moravě je podle Chvátala kolem 350 židovských hřbitovů, zhruba polovina proti Slovensku. Hřbitovy suplují matriky, které zejména v západních Čechách chybějí. "Zodpovídáme i badatelské dotazy ze všech kontinentů kromě Antarktidy, třeba z Venezuely, Japonska a Nového Zélandu, vyhledávali jsme jim náhrobky předků," řekl.

V Česku má kořeny spousta lidí po celém světě. "A u židovských rodin je to dobré v tom, že hrob je nezcizitelný a náhrobky jsou dochované. Kdyby to byl křesťanský hřbitov, tak už by byly staré náhrobky pryč a už by tam byl pohřbený někdo jiný," uvedl. Hřbitov, tedy dům věčnosti, je posvátné místo judaismu. Židovská pohřebiště jsou zřizována "jednou provždy", a nesmí být nikdy rušena ani nijak poškozována. Na židovské hřbitovy jezdí podle Chvátala v ČR stále více turistů z celého světa.