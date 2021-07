Takzvaný lázeňský trojúhelník na západě Čech přibude na seznam UNESCO

Karlovy Vary, Mariánské i Františkovy Lázně budou na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Výbor světového dědictví Organizace spojených národů zapsal celkem jedenáct lázeňských měst, známá jako Slavné lázně Evropy. Mezi nimi je i trojice českých měst. Všech 11 lázeňských měst tak společně představuje jednu položku na Seznamu světového dědictví. Počet památek, které má Česká republika na tomto seznamu, tak vzrostl na 15. "Máme obrovskou radost, že jsme zapsání jako Slavná lázeňská města Evropy. Teď nás bude čekat další práce, ale je třeba nyní poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Byl to dlouhý proces, který trval déle než deset let. My se teď budeme muset poprat s tím, že je to obrovská značka, ale zároveň také velký závazek, který nám říká, že musíme to, co všechno máme, chránit a zanechat pro budoucí generace," řekla novinářům karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) poté, co byla nominace definitivně přijata. Pro města lázeňského trojúhelníku v Karlovarském kraji bude mít podle ní zápis důsledky zejména z pohledu cestovního ruchu. Obyvatel by se však omezení, plynoucí ze zápisu na seznam UNESCO, nijak dotknout neměla.