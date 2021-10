Tchajwanští a čeští podnikatelé se domluvili na spolupráci v řadě oblastí

Tchajwanští a čeští podnikatelé v pondělí v Praze jednali o možné budoucí spolupráci. Podepsali pět memorand o spolupráci v IT oblasti, bankovnictví, cestovním ruchu nebo takzvaných zelených technologií. Na jednání zaznělo, že čeští a tchajwanští podnikatelé by do budoucna mohli spolupracovat i ve zdravotnictví a vypomáhat si třeba s řešením pandemie koronaviru. Zhruba 50 tchajwanských podnikatelů do Česka přiletělo v sobotu. Podle Česko-tchajwanské obchodní komory jde o největší obchodní setkání v Česku v historii obou zemí.

Kvůli výměně vlády tchajwanskou delegaci hostí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který Tchaj-wan spolu s českými podnikateli loni navštívil. Proti návštěvě, ale také proti možné budoucí spolupráci s Českem, tehdy protestovala Čína, která Tchaj-wan považuje za své území.