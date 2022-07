Teplota v Česku na sedmi stanicích překročila 36 stupňů, padlo zhruba 30 rekordů

Sedm stanic ve středu v Česku naměřilo teplotu vyšší než 36 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo ve středočeském Husinci-Řeži, kde zaznamenali 36,9 stupně. Rekordy pro 20. červenec padly zhruba na třech desítkách stanic z asi 160, které fungují alespoň 30 let. ČTK to řekl Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha před vysokými teplotami platí v Česku až do pátku. Vedra byla zejména ve středních Čechách, Plzeňském kraji, Ústeckém kraji a na jižní Moravě. Teplo bylo i na horách. Nový rekord mají například dvě stanice, které leží výše než 1000 metrů nad mořem. Na šumavské Kvildě-Perle bylo 28,9 stupně Celsia, na Labské boudě v Krkonoších pak 25,5 stupně. Tropické teploty budou v České republice i v dalších dvou dnech.