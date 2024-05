Festival rekordů: Karikatura usmažená za 5 minut. Yvetta Simonová v rekordmanské síni slávy

Kreslíř Lubomír Vaněk nalil na rozpálenou pánev vaječnou hmotu, z ní po čase vytvaroval profil obličeje portrétované osoby, který dotvořil kečupem, kořením, sýrem, sardelovou pastou, olivou…

Akce byla předznamenáním 34. festivalu rekordů, který v Pelhřimově vyvrcholí v sobotu 8. června, kdy bude Lubomír Vaněk tvořit smažené karikatury i nasladko. Zapsat do České knihy rekordů by se chtěl tím, že jich dokáže udělat 10 v co nejkratším čase.

Lubomír Vaněk a jeho smažená karikatura prezidenta Agentury Dobrý den, Miroslava Marka (vpravo) | Foto: Agentura Dobrý den

Festival Pelhřimov - město rekordů je akcí s jednou z nejdelších tradicí v Kraji Vysočina (letos jde o 34. ročník). Směřuje k ní mnohdy celoroční úsilí řady rekordmanů, kteří si do Pelhřimova přijíždějí jako do Mekky svého snažení pro zápis do České knihy rekordů.

Festivalová akce Rekordman roku je rozdělena na dvě části. 1. proběhla pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila v 2. část v průběhu Galavečera rekordů 8.6. na pelhřimovském náměstí.

Yvetta Simonová - aktivně koncertuje i v 95 letech

Yvetta Simonová | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Do síně slávy byla uvedená Yvetta Simonová, zpěvačka s nejdelší pěveckou kariérou. I v den svých 95. narozenin je aktivně koncertujících zpěvačkou, což prokázala nejen několika veřejnými produkcemi, ale i tím, že přímo v den svého jubilea zazpívala v přímém rozhlasovém přenosu.

Svou pěveckou dráhu odstartovala jako patnáctiletá v roce 1943 na pražské scéně Velká opereta. Ti starší si pamatují její duety s Milanem Chladilem. Právě z této éry pochází její největší hity. Vydavatelství Supraphon nabízí na svém webu 213 desek s Yvettou Simonovou, jejíž pěvecká kariéra trvá 80 let.

Jana Přibylová se krasobruslení závodně věnuje i v 77 letech

Marie Rendlová je majitelka největší sbírky českých vydání Babičky Boženy Němcové | Foto: Agentura Dobrý den

Z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) byli oceněni i další Rekordmani roku. Například Marie Rendlová majitelka největší sbírky českých vydání Babičky Boženy Němcové. Za 40 let dokázala shromáždit 457 kusů různých vydání knihy Babička Boženy Němcové v češtině. Nejstarší pochází z roku 1855. Vedle českých má i holandské, japonské nebo čínské vydání.

Josef Šálek překonal rekord ve cvičební pozici zvané plank (prkno) | Foto: Agentura Dobrý den

Josef Šálek překonal rekord ve cvičební pozici zvané plank (takzvané prkno), ve které dokázal zůstat 9 hodin, 38minut a 47 vteřin. Plank je cvičení, jehož správné provedení spočívá v opírání o lokty a špičky u nohou, přičemž tělo je vypnuté v jedné rovině.

Jana Přibylová se krasobruslení závodně věnuje i v 77 letech | Foto: Agentura Dobrý den

Ocenění získala také nejstarší krasobruslařka Česka Jana Přibylová, která se sportu závodně věnuje i ve svých 77 letech. Od roku 2017 se pravidelně zúčastňuje nejprestižnějších závodů Adult Figure Skating Competition v Oberstdorfu, které jsou pro krasobruslaře vyšších věkových kategorií neoficiálním mistrovstvím světa. Při všech svých účastech stanula na stupních vítězů, přičemž například v roce 2022 v kategorii Silver V. Artistic zvítězila.

Další ocenění předají pořadatelé z Agentury Dobrý den na festivalu Pelhřimov - město rekordů 8. června na pelhřimovském náměstí.