Tripartita projednala návrh rozpočtu, na růstu minimální mzdy se neshodla

Tripartita se neshodla na růstu minimální mzdy pro příští rok. Jednání budou pokračovat. Jasno by mělo být v polovině listopadu. Na tiskové konferenci po tripartitním jednání to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Odboráři a zaměstnavatelé mají dál výhrady také k návrhu rozpočtu. Podle náměstka ministra financí Marka Mory by vláda mohla ještě do připravovaného rozpočtového zákona některé požadavky sociálních partnerů částečně promítnout. Kabinet bude rozpočet schvalovat ve středu, poté ho pošle Sněmovně.

Odboráři dritizují snížení sumy na platy, výdajů na dávky či na sociální služby. Nesouhlasí s podobou konsolidačního balíčku, podle nich míří hlavně na zaměstnance. Zaměstnavatelé podle Rafaje oceňují snahu vlády o ozdravení financí. Podle podnikatelů jsou nutné strategické investice, výdaje na infrastrukturu a podpora aplikovaného výzkumu. Zmiňují i potřebu navýšit sumu na obnovitelné zdroje.

U minimální mzdy navrhuje ministerstvo práce od ledna navýšení buď o 1600 korun na 18.900 korun, nebo o 2100 korun na 19.400 korun. Cílem je dostat nejnižší výdělek do pěti let buď na 45 procent průměrné mzdy, nebo na 50 procent. Zaměstnavatelé by přidali příští rok nejvýš 1000 korun. Uvádějí, že by minimální mzda by měla růst stejným tempem jako průměrná, ne rychleji. Odbory požadují naopak rychlejší růst a navýšení o 2200 korun na 19.500 korun.