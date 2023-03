Tuleň Kašek oslaví v Chomutově jubileum, ve 40 letech je nejstarší v Evropě

Zoopark Chomutov na dnešek připravil oslavu 40. narozenin tuleně kuželozubého. Jde o nejdéle žijícího samce v evropských chovech. Tulení dědeček Kašek si během dne v rámci komentovaného krmení pochutná na svých oblíbených mořských sledích. Zatím se těší dobrému zdraví a nevyžaduje speciální péči. ČTK to řekl vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.

"Je vedena plemenná kniha nebo přehled o jedincích tuleňů kuželozubých v zoologických zahradách, případně jiných institucích. My víme, že v chovech není samec, který by byl tak starý jako je Kašek," uvedl zoolog. Chovatelé nicméně nevědí, kdy přesně se samec narodil. Odhadují to podle období, kdy mláďata tuleňů přicházejí na svět, tedy na přelomu zimy a jara.

Kašek se narodil v Polsku, kde ho jako osiřelé mládě našli místní rybáři právě před 40 lety. Krátkou dobu strávil v záchranné stanici, poté našel domov v zoologické zahradě v Katovicích. Od svých 13 let žije v Chomutově. Je také otcem všech osmi mláďat odchovaných v zooparku.