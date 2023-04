Účastníci Pochodu dobré vůle si připomněli holocaust

Centrem Prahy prošel Pochod dobré vůle, který připomíná památku židovských obětí holokaustu. Průvod, do něhož se zapojily nižší stovky lidí, se vydal ze Staroměstského náměstí přes Josefov do Valdštejnské zahrady, kde se konalo shromáždění s názvem Kulturou proti antisemitismu. Na něm promluvili o hrozbách narůstající nenávisti vůči rasám mimo jiné senátor Jiří Drahoš (za STAN), pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Izraelská velvyslankyně Anna Azariová upozornila na to, že si dnes mnozí lidé mylně myslí, že rasismus a antisemitismu jsou minulostí.

Pochod a shromáždění pořádá od roku 2004 česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).