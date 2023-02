UNICEF: Tři z 10 dětí nechodí rády do školy, jako důvod zmínily i učitele

Tři z deseti českých dětí nechodí rády do školy. Jako hlavní důvod uvedly, že je nebaví učení. Zmínily ale i moc zkoušení, známky a hodně úkolů, horší vztahy se spolužáky, špatné učitele či brzké vstávání. Každý osmý školák řekl, že v dospělosti by se chtěl z Česka přestěhovat jinam. Ukázal to průzkum Dětského fondu OSN (UNICEF) Mladé hlasy, který loni v srpnu a září mezi 413 dětmi od devíti do 17 let provedla agentura STEM/MARK.

"Do školy chodí rádo 70 procent dětí, to je vysoké číslo. Mám z toho radost. Velká většina dětí se do školy těší, protože tam má kamarády. V závěsu je, že je baví se učit," reagovala při představení výsledků politická náměstkyně ministra školství Martina Běťáková.

U tří pětin z dětí, které do školy chodí rády, jsou důvodem kamarádi. Necelou polovinu baví učení. Jen šest procent těch, kteří mají školu v oblibě, zmínilo hodné učitele a učitelky. Do školy chodí nerado 30 procent dětí. Tři pětiny z nich učení nebaví. Třináct procent zmínilo moc zkoušení a špatné známky a sedm procent mluvilo o špatných kantorech a kantorkách. Každému dvacátému vadilo brzké vstávání. Polovina dětí si myslí, že bude mít lepší život, než mají jejich rodiče.