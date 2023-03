Unie: Klesnou plochy, na kterých se pěstuje zelenina, bude se více dovážet

Plocha, na které farmáři pěstují zeleninu, letos klesne o pět procent z loňských více než 11.600 hektarů. Novinářům to dnes řekla předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Uvedla, že zemědělci mají problém získat za svou produkci adekvátní cenu. Podle unie to podvede k větší závislosti na dovozu ze zahraničí. Letos například u cibule mají pěstitelé zásoby zhruba 2000 tun, do další sklizně na přelomu června a července bude potřeba dovézt asi 40.000 tun.

Nebeská uvedla, že ČR je na dovozu zeleniny závislá zhruba ze dvou třetin, což vede k tomu, že ceny určuje dovoz a čeští zemědělci na ně mají minimální vliv. Poznamenala, že v roce 2002 se zelenina pěstovala na téměř 18.000 hektarech, v roce 2022 to bylo podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) 11.678 hektarů. Stát by podle Nebeské měl aktivně podpořit investice do výstavby skladů, což by umožnilo uchovat mnohem více kořenové zeleniny a zemědělci by mohli pěstovat zeleninu na větší ploše.