Úřad práce začne 3. června s testováním podávání žádostí o dávky na poště

Úřad práce začne v pondělí 3. června testovat spolupráci s Českou poštou. Její vybrané pobočky by měly postupně začít přijímat žádosti o rodičovskou, příspěvky na bydlení a přídavky na děti. Jako první se zapojí krajský úřad práce a pošta v Liberci. Od července by se pak mělo přidat dalších pět desítek míst v Libereckém a Ústeckém kraji a na Vysočině. Novinářům to dnes řekl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. Výsledky pilotního projektu by mohly být v říjnu.

Měřit se má efektivita, náklady i spokojenost klientů. Jako hlavní motivaci ke spolupráci Krištof zmínil to, aby úřad získal měl partnera pro krizové situace. Úředníci čelili náporu za covidové epidemie, kvůli vysokým cenám či po příchodu uprchlíků. Podle Krištofa bude pošta fungovat jako "chytrá podatelna" a umožní podání žádosti o příspěvek na bydlení, přídavek na děti a rodičovskou s asistencí.