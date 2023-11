Úřad vlády začal přesouvat své weby pod jednotnou doménu gov.cz

Úřad vlády začal přesouvat své webové stránky pod jednotnou státní doménu gov.cz. Uvedl to dnes v tiskové zprávě. Krok má zlepšit kybernetickou bezpečnost, ale také přinést významné úspory. O postupném přechodu internetových stránek státních orgánů na doménu gov.cz rozhodla vláda v lednu. Součástí plánu je i grafické sjednocení internetových prezentací státní správy. Vláda přesunuje svou webovou prezentaci ze stránek vlada.cz na vlada.gov.cz. Nyní fungují obě verze naráz, 30. listopadu se nová doména stane výchozí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy úřadu vlády, uvedla Strakova akademie. Kromě hlavní stránky vlada.cz budou na novou doménu přecházet také další domény ve správě úřadu vlády. "Důvodem je snaha o maximální zvýšení kybernetické bezpečnosti e-governmentu včetně poštovních schránek orgánů státní správy, ale také nemalé finanční úspory, které přinese centrální správa domény pro všechny státní úřady a instituce," uvedl úřad. Do konce roku by na novou jednotnou doménu měly přejít i webové stránky ministerstev kultury, spravedlnosti, zahraničních věcí, ale také Národního bezpečnostního úřadu, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Národní sportovní agentury či Správy státních hmotných rezerv. Další se přidají v letech 2024 a 2025.