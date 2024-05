Ústavní soud za týden vyhlásí očekávané nálezy o platech soudců

Soudci by se měli v blízké době dozvědět, jestli budou mít nárok na dorovnání svých platů. Ústavní soud za týden vyhlásí tři očekávané nálezy. Týkají se takzvaného zmrazení jejich výplat z letoška a covidových let 2021 a 2022. Politici totiž v minulosti upravili vzorec, podle kterého se výplaty odvozují. Soudci kvůli tomu nedostali tolik peněz, kolik původně měli. Loni to kabinet zdůvodnil nutností úspor, pro část soudců je to nepřijatelný zásah. Politické zásahy do výpočtu platů před časem odsoudil šéf Soudcovské unie Libor Vávra. Platy soudců podle něj mají růst a klesat s příjmy ostatních lidí. A ne aby do nich politici svévolně zasahovali. Pokud ústavní soud soudcům vyhoví, můžou se pak domáhat zpětného dorovnání svých platů.

Ústavní soud se platy soudců zabýval i v minulosti. Opakovaně řekl, že s nimi vláda nemůže zacházet volně podle potřeb rozpočtu. Na druhou stranu některé úsporné zásahy jsou podle ústavních soudců v pořádku, například ty po ničivých povodních.