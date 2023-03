V Bílině na Teplicku se možná prodlouží těžba hnědého uhlí o dalších pět let

Dalších pět let by mohly těžit Severočeské doly v Bílině na Teplicku, tedy do roku 2035. Povolil jim to Obvodní báňský úřad v Mostě. Hnědé uhlí se v Bílině zatím těží v zákonných limitech. Prodloužení prací by znamenalo dalších vytěžených 15 milionů tun hnědého uhlí. Rozhodnutí zatím ale není pravomocné. Podle ČTK se proti němu odvolá organizace Greenpeace. S prodloužením lhůty přitom vloni souhlasili zastupitelé na Mostecku a v roce 2019 vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí také Ministerstvo životního prostředí.