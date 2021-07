V červnu mírně klesla nezaměstnanost, bez práce bylo přes 273 tisíc lidí

V červnu klesla nezaměstnanost v Česku na 3,7 procenta. V květnu byla o dvě desetiny procentního bodu vyšší. Aktuální čísla zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Počet uchazečů o práci klesl přibližně o 12 a půl tisíce, a to na více než 273 tisíc. Nejvyšší nezaměstnanost je v okresech Karviná, Most a Ostrava, nejlepší situace je na Pelhřimovsku. Ve srovnání s minulým rokem hledalo letos v červnu práci o 3665 lidí víc, meziročně ale přibylo i volných pracovních míst, a to o 20.708. Důvodem dalšího poklesu nezaměstnanosti jsou podle odborníků především zlepšující se pandemická situace a nedostatek pracovníků ze zahraničí. Trh práce podle Úřadu práce ovlivňují zejména sezonní práce ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybářství, v živočišné a potravinářské výrobě, pohostinství, prodeji či ve službách. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a Středočeském kraji.