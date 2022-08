V české dopravě chybí přes 25 tisíc řidičů, stav nezměnil ani konflikt na Ukrajině

V české dopravě nadále chybí až 25.000 profesionálních řidičů v kamionové a autobusové přepravě. Situaci nezměnil ani konflikt na Ukrajině, kvůli němuž z Česka odešly jednotky šoférů, zhruba stejný počet zároveň přibyl z řad uprchlíků. Nedostatek řidičů, zejména v autobusové dopravě, může v budoucnu ještě zhoršit vysoký průměrný věk šoférů. ČTK to řekl Tomáš Bicera z portálu TruckJobs.cz, který patří do skupiny sdružení Česmad Bohemia. V Česku je kolem 120.000 profesionálních šoférů. Nedostatek profesionálních řidičů trápí české dopravce dlouhodobě. V kamionové dopravě jich chybí kolem 20.000, v autobusové přepravě přes 5000. "Důvodem je velmi malý zájem tuzemských uchazečů o tyto pracovní pozice a nedostatečný přísun zahraničních pracovníků, kteří by nabízené pozice obsadili," uvedl Bicera.