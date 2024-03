V Česku by letos mohly začít pracovat tisíce Filipínců

Do Česka by ještě letos mohly dorazit za prací tisíce Filipínců. Po loňském rozhodnutí vlády se roční kvóta pro zaměstnance z Filipín zvedne od května až čtyřnásobně. Získat budou moct až deset a půl tisíce pracovních víz. Pomoci by mohli zaplnit volná místa v oborech, kde chybí pracovníci. Například ve zdravotnictví nebo v zemědělství, kde chybí až 10 tisíc pracovníků. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) z toho budou profitovat i Filipíny, které se snaží své zemědělství zmodernizovat. V České republice už pracuje zhruba sedm tisíc Filipínců.