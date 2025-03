V Česku přibylo lidí, kteří denně pijí alkohol, nebo nadměrně užívají psychoaktivní léky

Čechů, kteří denně pijí alkohol, přibylo. Vyplývá to z výročních zpráv Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí za loňský rok. Rizikové pití alkoholu, tedy každý den a nebo nadměrné množství při jedné příležitosti, se týká 15 až 18 procent Čechů starších 15 let. To je odhadem až 1 milion a 600 tisíc lidí. Podle výročních zpráv vzrostl také počet lidí, kteří rizikově užívají psychoaktivní léky. Víc dospělých Čechů například kadý den užívá sedativní nebo hypnotické léky. Problematická spotřeba těchto přípravků se týká až patnácti procent lidí, tedy 1 milionu a 400 tisíc osob.