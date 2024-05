V Česku se natáčí třetí řada seriálu Foundation, tvůrci tu utratí až miliardu Kč

Třetí řada amerického seriálu Foundation (Nadace), za kterým stojí Apple TV+, se natáčí i v českých ateliérech Prague studios. Tvůrci by v Česku, kde natáčeli už druhou řadu seriálu, mohli utratit až miliardu korun. V tiskové zprávě to dnes uvedla Asociace producentů v audiovizi. Natáčení třetí série sci-fi seriálu, který vzniká podle slavné knižní předlohy Isaaca Asimova, pozastavily stávky hereckých a scenáristických svazů ve Spojených státech. V českých ateliérech by se mělo točit minimálně do konce srpna. V Česku dosud filmaři za natáčení Foundation podle asociace utratili dvě a půl miliardy korun.

"U Foundation se propojilo všechno to, co v tuzemsku zahraniční filmaři hledají - tedy unikátní lokace, špičkoví profesionálové z mnoha oborů filmu i systém filmových pobídek. Tomu je však třeba stále se věnovat, protože podobné systémy, které lákají filmaře, existují téměř ve stovce zemí po celém světě," uvedl předseda představenstva Asociace producentů v audiovizi Vratislav Šlajer. Pobídky představují pro filmaře možnost získat zpět část nákladů. V Česku činí základní filmová pobídka pětinu z uznatelných nákladů.