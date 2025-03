V Česku se zatím slintavka ani kulhavka nevyskytly, opatření podle ministra Výborného fungují

Slintavka ani kulhavka se do Česka zatím nerozšířily. Ohnisko nákazy se tak nadále daří držet v Maďarsku. V pořadu Za pět minut dvanáct to řekl ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Od úterý se do Česka nesmí převážet skot, prasata, kozy a ovce z Maďarska. Dodržování zákazu kontrolují na hranicích celníci, policie a veterinární správa. V sobotu veterináři kvůli hrozbě rozšíření nákazy nepustili do Česka dva prázdné kamiony, které jely z Maďarska pro prasata.