V Česku za poslední dva roky přibylo testování nových léčiv

Loni se v Česku do výzkumu nových léků a vakcín zapojilo přes 16 tisíc lidí. Uvádí to Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Je to o 15 procent míň než v roce 2021. Největší pokles je v oblasti imunologie, neurologie, revmatologie a psychiatrie, naopak přibylo pacientů zapojených do testování v onkologii a s nemocemi dýchacích cest a srdce. Počet nových testovaných léčiv naopak za dva roky stoupl asi o stovku, loni jich bylo skoro 500. Vývoj jediného léku trvá v průměru 13 let.