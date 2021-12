Lék proti covidu v tabletce. Do Česka přijde přes 14 tisíc dávek

Molnupiravir je antivirotikum od americké firmy Merck. Podle dřívějších údajů mělo mít při předcházení hospitalizací asi 50procentní účinnost. Agentura Reuters ale na konci listopadu uvedla, že podle posledních výzkumů má molnupiravir jen asi 30procentní účinnost.

Nespornou výhodou léku je, že se užívá v tabletách. Brání množení viru v těle pacienta. Lék je určen pro ohrožené skupiny lidí, stejně jako monoklonální protilátky, připomněl šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Petr Šonka | Foto: ČT24

"Je to tabletka, která se polyká jednou denně, užívá se pět dní. Je to velmi konfortní pro pacienta. Je to ideální lék k ambulantnímu použití, ale my bohužel v Česku neumíme najít úhradový systém, který by umožnil, aby to praktický lékař předepsal a pacient si pro to šel do lékárny, takže ho budou vydávat nemocnice."

Také monoklonální protilátky, které jsou však podávané infuzí, zabraňují vážnému průběhu nemoci z 30 až 50 procent. Lék na covid ve formě tablet by tak mohl ulevit nemocnicím.

Další lék připravuje také farmaceutická společnost Pfizer. Nová pilulka by se měla jmenovat paxlovid. Podle předběžných výsledků klinických testů snižuje riziko hospitalizace či úmrtí po nákaze koronavirem o téměř 90 procent. Pilulka byla testovaná asi na 1200 pacientech.

Novavax funguje na jiné technologii

Česko čeká na schválení vakcíny Novavax. Objednáno má 370 tisíc dávek. Současné vakcíny fungují tak, že se do buněk doručí recept na výrobu neškodných částí koronaviru. Imunita je rozpozná a zničí, trénuje tak na opravdový koronavirus.

Vakcína Novavax | Foto: Česká televize, ČT24

Naproti tomu proteinová vakcína Novavax funguje na technologii použité například ve vakcínách proti chřipce či rakovině děložního čípku. Nemá v sobě recept na zničení koronaviru, ale neškodný protein s posilovací látkou, která probudí lidskou imunitu a zbraňuje vstupu viru do buněk.

Praktičtí lékaři očkují v těchto dnech proti koronaviru výrazně víc lidí než dříve. Například lékařka v Horažďovicích Leona Brzáková podává přes 50 dávek denně.

"Já jsem veliký zastánce očkování, protože oproti loňskému říjnu nebo listopadu jsme už v téhle době měli mrtvé pacienty na covid. Letos máme sice nakažené očkované pacienty, ale zatím nikdo neumřel. Všichni mají lehký průběh."

K výrobě Novavaxu přispívají můry i strom

Ministr zdravotnictví v demisi Vojtěch Filip (ANO) míní, že vakcína Novavax by mohla být alternativou pro lidi, kteří z nějakého důvodu nechtějí stávající vakcíny. Vakcínu lze skladovat v lednici a podle posledních fází klinických studií vykázala účinnost přes 90 procent. Komponenty se vyrábějí ve Švýcarsku a v Česku, konkrétně ve středočeské Bohumili. Finální kompletace probíhá v Německu.

Ilustrační foto: Paul Harrison, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Zajímavostí je, že neškodný protein nevyrábí lidské buňky. Protein ve viru se přenese do buněk hmyzu. U Novavaxu jsou to buňky můry, které vyrábí neškodné koronavirové proteiny. Vědci je sesbírají a složí do nanočástic, jejichž struktura připomíná koronavirus. Tyto částečky pak zdravotníci pošlou injekcí do lidského těla. K tomu se přidá kůra stromu, který roste v Chile a obsahuje saponiny. Tělo, které na ně zareaguje, rozpozná i neškodné části koronaviru z vakcíny.