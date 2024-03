V Česku žije už víc než 150 zubrů, největší stádo je v rezervaci ve středočeských Milovicích

V Česku žije už víc než 150 zubrů - ukázalo to mezinárodní sčítání těchto zvířat. Vůbec největší stádo mají v přírodní rezervaci ve středočeských Milovicích. Pohybuje se tam přes 40 zubrů. Informuje o tom nezisková organizace Česká krajina, která se o rezervaci v Milovicích stará. Člověk vyhubil zubry v evropské přírodě po první světové válce. Druh přežil jen díky chovu v zajetí, a to hlavně v zoologických zahradách. V 50. letech minulého století pak začali odborníci zubry do přírody postupně vracet. Přestože se to postupně daří, Česko v ochraně zubrů podle organizace Česká krajina spíš zaostává. Chybí totiž lokalita, kde by žilo víc než sto kusů. Právě tohle číslo vědci uvádějí jako minimální počet pro geneticky soběstačné stádo.