V českých lékárnách chybí kvůli výpadku u výrobců penicilin

V lékárnách po celém Česku dochází penicilin. Na některých místech chybí úplně. Upozorňuje na to Česká lékárnická komora. Důvodem jsou problémy ve výrobě. Lék se přitom používá jako základní antibiotikum například při léčbě angíny a lékaři ho v praxi používají téměř denně. Podle praktických lékařů je to problém, pacienty ale nedostatek penicilinu neohrozí. Lékaři jim můžou předepsat jiná - takzvaná širokospektrá antibiotika. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv by se dodávky penicilinu mohly obnovit na přelomu listopadu a prosince.