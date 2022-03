V ČR může být podle odhadů až 100.000 uprchlíků z Ukrajiny

Počet uprchlíků z Ukrajiny, kteří přijeli do ČR kvůli ruské invazi, se podle odhadů od pátku zdvojnásobil na 100.000. Uvedl to ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Mezi uprchlíky, kteří se do Česka dostávají vlakem, autobusy i auty, podle ministra převažují ženy, děti a lidé ve vyšším věku.

Cizinecké policii se podle údajů ministerstva vnitra do soboty přihlásilo přes 42.000 ukrajinských uprchlíků. Nejčastěji míří do Prahy a středních Čech. Ve společném pražském centru pro ukrajinské uprchlíky bylo od jeho úterního spuštění odbaveno přes 10.000 lidí. Část uprchlíků z Prahy převzali k registraci Hradec Králové a Liberec, aby se pražskému centru ulehčilo. Nápor uprchlíků ale zažívají i další krajská centra. Například v Ostravě začali budovat nové centrum, protože to současné už nestačí.

Centra po celém Česku mají zajišťovat kromě registrace a zdravotních prohlídek ukrajinských uprchlíků také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Centrum pro uprchlíky v Brně začalo nově nabízet také duchovní služby nebo veterinární služby.

Největší část uprchlíků z válkou zasažené země míří do Polska, Maďarska a Moldavska. Do Polska, kde žije silná ukrajinská komunita, od začátku ruské invaze přišlo za deset dnů 964.000 lidí z Ukrajiny. Za deset dní od vypuknutí bojů na Ukrajině uteklo do sousedních zemí již přes 1,5 milionu lidí, oznámil vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi.