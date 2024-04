V Dolní Lutyni bude v červnu referendum o gigafactory, schválili zastupitelé

V Dolní Lutyni na Karvinsku se v červnu souběžně s volbami do Evropského parlamentu uskuteční místní referendum o strategické průmyslové zóně, která tam má vzniknout. Schválili to jednohlasně dolnolutyňští zastupitelé. Otázku navrhl spolek Zachovejme Poolší, který usiluje o zastavení stavby. "Myslím si, že vyhlášení referenda je nejlepší způsob jak zjistit, jaké je veřejné mínění a jaká je síla občanů, kteří to tu nechtějí," řekl starosta Pavel Buzek (STAN).

Zvažovaná výstavba vzbuzuje mezi obyvateli pětitisícové obce velký rozruch, a o otázce pro referendum živě diskutovali. Na pozemcích o rozloze 278 hektarů v Dolní Lutyni chce stát postavit takzvanou gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut. Hovoří se o vzniku až 7000 pracovních míst, investice má mít hodnotu 200 miliard korun. Řada místních s vybudováním továrny ale nesouhlasí.