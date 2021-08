V Izraeli začíná přehlídka českých filmů Czech Film Week 2021

Přehlídka českého filmu v Izraeli Czech Film Week 2021 se po nucené pauze vrací do kin. Celkem nabídne šest filmů v pěti izraelských městech, v Jeruzalémě, Tel Avivu, Haifě, Herzliji a v Holonu. Festival zahájí nejlepší český film loňského roku, Šarlatán režisérky Agnieszky Holland, který získal 5 Českých lvů. Dalším oceněným filmem, který se bude promítat, je Modelář režiséra Petra Zelenky. Jde navíc o vůbec první český film, který byl kdy částečně natočen v Izraeli.

180. výročí narození skladatele Antonína Dvořáka, jeho život a dílo připomene film režiséra Jaromila Jireše. Prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Jiří Bartoška se představí v dalším úspěšném filmu, v komedii Teorie tygra. Tento film zaujal i zahraniční odbornou a laickou veřejnost, proto např. v Nizozemsku vznikl v roce 2020 jeho remake.

Ani letos také nebudou chybět díla ze slavné československé filmové éry šedesátých let, a to snímky Ecce Homo Homolka z roku 1969 a Kočár do Vídně režiséra Karla Kachyňi, ve kterém hlavní ženskou roli ztvárnila jedna z nejlepších českých hereček Iva Janžurová, která letos slaví 80. narozeniny.