V Muzeu literatury je vystavený originál posledního dopisu Franze Kafky

Originál posledního dopisu spisovatele Franze Kafky je součástí výstavy Hry Franze Kafky, která chce narušit stereotypy ve vnímání pražského německy píšícího literáta. Výstava se koná v Muzeu literatury v Bubenči od středy 22. května do 15. září a představuje Kafku například i jako sportovce, část expozice je proto stylizovaná do malé tělocvičny s žebřinami a šplhacím lanem. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl autor výstavy Štěpán Zbytovský.

Poslední dopis Franze Kafky je z 2. června 1924, spisovatel ho napsal rodičům den před svou smrtí ze sanatoria v dolnorakouském Kierlingu. Kafka v něm píše, že je vše v nejlepších začátcích, jak mu řekl profesor. "Ale sebelepší začátky ještě nejsou nic, pokud člověk nemůže návštěvě - a zvlášť takové návštěvě, jako je ta vaše - ukázat velké nepopiratelné pokroky," napsal spisovatel.