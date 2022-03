V nominaci fotbalistů na baráž o MS nechybí uzdravený Schick i dva nováčci

Českou fotbalovou reprezentaci příští týden čeká důležitý klíčový zápas - v baráži se čeští fotbalistí utkají se Švédskem o naději na postup na mistrovství světa v Kataru. V nominaci nechybí klíčový útočník Patrik Schick, který se zotavuje po zranění nebo Jan Kuchta z Lokomotivu Moskva, který by na sraz měl přicestovat přes Bělehrad a Vídeň. Trenér Jaroslav Šilhavý povlal i dva nováčky, nominoval Ladislava Krejčího mladšího ze Sparty a slávistu Ondřeje Lingra. Šilhavý měl při nominaci velké problémy se skládáním týmu, neboť mu ze zdravotních důvodů vypadla řada hráčů. Výběr má zatím 21 jmen, kouč ještě nejpozději do pondělního srazu v Praze doplní minimálně dva hráče.

Český tým nastoupí v semifinále play off 24. března ve Švédsku. Vítěz se ve finále o pět dní později utká o účast na šampionátu s Polskem, které ze semifinále prošlo bez boje poté, co bylo kvůli invazi na Ukrajinu vyloučeno Rusko. Play off se tentokrát hraje jen na jeden zápas.