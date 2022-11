V obchodech po celém Česku lidé přispívají do sbírky potravin

Češi se dnes můžou zapojit do podzimního kola Potravinové sbírky. Darováním trvanlivých potravin nebo drogistického zboží pomůžou lidem ohroženým chudobou - mimo jiné seniorům nebo rodičům samoživitelům. Přispět do potravinové sbírky můžou zájemci buď online nákupem potravinového balíčku či voucheru, nebo jídlem zakoupeným přímo v obchodech. Do letošní podzimní sbírky se zapojilo přes 1400 prodejen.

Loni v podzimním kole Potravinové sbírky lidé darovali celkem 580 tun potravin. Mezi nejčastějším zbožím, které lidé nakupují, jsou těstoviny.