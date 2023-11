V pankrácké věznici uctili památku popravených a zemřelých politických vězňů

V pankrácké věznici lidé uctili památku popravených a zemřelých politických vězňů z let 1948 až 1965. O tom, že archeologové odhalili pohřebiště se zpopelněnými ostatky v areálu pankrácké věznice, badatelé informovali v červnu, v srpnu pak vězeňská služba zveřejnila seznam 69 jmen zemřelých a popravených vězňů spolu s výzvou, aby se přihlásili pozůstalí. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) požádal přítomné pozůstalé, aby sdíleli příběhy svých blízkých. "Jste nositelé historické paměti, chci vás poprosit, abyste to, co víte, co jste prožili, říkali okolo sebe," řekl. Podle něj je potřeba mluvit o osudech politických vězňů, kteří byli popraveni, umučeni nebo jiným způsobem poníženi. "Abychom si to všichni pamatovali a abychom to promítli do naší současnosti a zejména budoucnosti," doplnil. Ředitel pankrácké věznice Alexandr Vidlák zdůraznil, že je třeba si připomínat utrpení všech lidí, kteří prožili životy v boji proti totalitě, aby se události 50. let nikdy neopakovaly a staly se varováním pro příští generace. Bývalé pankrácké popraviště by mělo být dalším čestným pohřebištěm, podobně jako v pražských Ďáblicích a Motole.