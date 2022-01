V pankrácké věznici v Praze vznikl třetí detenční ústav v Česku

V Česku vznikl třetí detenční ústav pro zvlášť nebezpečné, duševně nemocné pachatele trestných činů. Fungovat bude v pankrácké věznici a pojme 28 chovanců. Pomůže tak přeplněným detencím v Brně a Opavě. Rekonstrukce budovy v areálu pražské věznice vyšla na 47 milionů korun, nábytek i část bezpečnostních prvků vyrobili vězni. "Pro Vězeňskou službu je to obrovská pomoc. Chovanců detenčních ústavů přibývá přibližně deset ročně a stejný počet jich neubývá," uvedl při představení nového ústavu šéf Vězeňské služby Simon Michailidis. Upozornil na to, že kapacita stávajících dvou detenčních ústavů je naplněna na 130 procent. První chovanci se do pankrácké detence přesunou příští týden. Chod ústavu bude zajišťovat 19 příslušníků Vězeňské služby a deset odborných pracovníků.