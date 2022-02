V pendolinu vyhrožoval muž s nožem sebevraždou, nakonec se bodl do hrudníku

Sebevraždou vyhrožoval dvaasedmdesátiletý cestující s nožem ve vlakové soupravě pendolino jedoucí z Prahy do Ostravy. Na místě zasahovali policisté, před příjezdem policejního vyjednavače se muž bodl do hrudníku a byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc. Ostatní cestující zraněni nebyli. Vlak zůstal stát v Zábřehu na Šumpersku. Všechny cestující policie evakuovala a mohli nasednout do jiných vlaků, řekl ČTK mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.