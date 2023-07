V Praze začínají Letní slavnosti staré hudby

Letní slavnosti staré hudby dnes pod klenbami pražského kostela Panny Marie a slovanských patronů zahájí německý vokální soubor Ensemble Polyharmonique. Prostřednictvím motet a madrigalů představí italské vzory v duchovní hudbě protestantského Německa zejména v 17. století. Zazní například díla Claudia Monteverdiho společně s díly nejvýznamnějšího předbachovského německého skladatele Heinricha Schütze. Festival potrvá do 8. srpna. Letní slavnosti staré hudby zvou do historických sálů pražských paláců, klášterů a kostelů za hudebními skvosty evropských skladatelů 16. až 18. století v podání předních ansámblů i sólistů mezinárodní i domácí scény. Letošní 24. ročník je věnován múzám a slavnostní zahajovací koncert dostal do vínku antickou patronku hymnického básnictví Polyhymnii. Během sedmi festivalových večerů se návštěvníci mohou seznámit například s podobami lásky v italské raně barokní hudbě, žertovnými příběhy ve španělských písních, nesmrtelným příběhem lásky Orfea a Eurydiky, ale třeba i zažít renesanční maškarní ples.