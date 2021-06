V prvních dnech nového školního roku projdou žáci a studenti celkem třemi testy na koronavirus

Žáci základních a středních škol by se měli po návratu do lavic na začátku září třikrát preventivně otestovat na koronavirus. Po jednání vlády to řekl ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. První test by měly děti absolvovat 1. nebo 2. září, potom v pondělí 6. září a nakonec ještě ve čtvrtek 9. září. Pokud by v některém okrese vyšlo pozitivních víc než 25 testů ze 100 tisíc, pak by se v testování pokračovalo i v dalších dnech. Správa státních hmotných rezerv nakoupí na tři termíny testování víc než 4 miliony testů za 210 milionů korun.