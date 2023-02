V Třebíči si připomněli zachránce stovek židovských dětí Antonína Kalinu

Komentovanými prohlídkami bývalé židovské školy si lidé v Třebíči připomněli výročí narození zachránce židovských dětí Antonína Kaliny. Narodil se v Třebíči 17. února 1902, během druhé světové války pomohl v koncentračním táboře přežít asi 900 židovských chlapců. V bývalé židovské škole v sousedství Zadní synagogy je Kalinova pamětní síň, která připomíná i zachráněné děti.

"Pro mě je Antonín Kalina prostě hrdina. Je to muž, který dokázal neuvěřitelné činy. Myslím si, že spousta z nás by nebyla něčeho takového schopna. Jeho činy bychom si měli připomínat. Hlavně my, Třebíčáci, bychom na něj měli být hrdí a hlásat jeho jméno do celého světa," řekla o Kalinovi Aneta Chytková, autorka knihy mapující Kalinův život, která v třebíčské Zadní synagoze měla o Kalinovi přednášku.

Pod Kalinovou ochranou přežil koncentrační tábor i budoucí nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel, dlouholetý redaktor rádia Svobodná Evropa Pavel Kohn nebo maďarský spisovatel a držitel Nobelovy ceny za literaturu Imre Kertész.

Kalina zemřel v roce 1990 ve věku 88 let a je pochován na Olšanských hřbitovech v Praze. V roce 2012 byl oceněn jako Spravedlivý mezi národy.