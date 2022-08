V Zoo Brno začala další etapa výstavby expozice šimpanzů

V Zoo Brno začali s další etapou výstavby expozice šimpanzů, zvětší jim zázemí. V pořadí třetí etapa prací naváže na už vybudovaný venkovní výběh. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí zahrady Monika Brindzáková. Vnitřek expozice si vyžádá investici za 78 milionů korun, hotovo bude do dvou let. "Cílem projektu je zejména splnění požadavků koordinátorky evropského záchovného programu primátů. Nová ubikace by měla odpovídat také avizované změně české legislativy, která přinese přísnější pravidla i pro chov šimpanzů. Díky tomu budeme připraveni na získání chovné skupiny a věřím, že expozice bude patřit k nejatraktivnějším místům celé zahrady," uvedl ředitel zoo Martin Hovorka.