Válek: Od září vzroste počet studentů nelékařských zdravotnických oborů na VŠ

Od příštího školního roku se navýší počty studentů nelékařských zdravotnických oborů na vysokých školách o pětinu. Jednat se bude primárně o obory pro zdravotní sestry, za 12 let by jich mělo být o 15.000 víc. V letošním roce školy dostanou peníze na přípravu přijímacího řízení a první tři měsíce studia. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) dostanou finance do rukou už v následujících týdnech. Celkově vyjde 12leté navýšení stát 12,8 miliardy korun. Dohromady šest lékařských fakult a dalších 11 vysokých škol, které vyučují nelékařské zdravotnické profese, bude peníze dostávat postupně.

U všeobecných sester se počítá se zhruba 11.300 absolventy navíc, 4100 bude dětských sester a porodních asistentek. Přibýt by mělo také asi 3600 zdravotnických záchranářů, 1750 radiologických asistentů a 1250 nutričních terapeutů. "Oslovili jsme také zřizovatele středních a vyšších zdravotních škol, hejtmany, aby navýšili počty studentů," uvedl Válek. Podle náměstka ministra školství Jiřího Nantla (ODS) se podobně jedná i o navýšení studujících psychologie nebo odborníků na výrobu automobilových čipů. Podle Válka je pro zajištění projektu přislíbeno financování, peníze zamíří vysokým školám. Podobně byly v roce 2019 navýšeny počty studentů všeobecného lékařství, v letošním roce jich poprvé absolvuje zhruba 300 navíc.