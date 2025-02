Válek předpokládá, že motolské onkologické centrum se dostaví za peníze EU

Zakázka na motolské onkologické centrum by měla být v pořádku. Dodatky ke smlouvám s navýšením ceny minulé vedení nepodepsalo. Zařízení tak bude možné dostavět za evropské peníze z Národního plánu obnovy (NPO). Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Uvedl, že všechny personální změny v nemocnici v Motole může provádět její pověřená ředitelka. Měla by také přezkoumat nastavení kontrol, kvůli možným úpravám. Policisté se zabývají motolskými zakázkami za více než čtyři miliardy korun. Téměř dvě desítky obviněných stíhají kvůli úplatkářským trestným činům, dotačnímu podvodu, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz.

"Na základě dostupných informací jsem přesvědčen, že díky včasnému zásahu orgánů v trestním řízení nedošlo k naplnění podvodného plánu ředitele Ludvíka a jeho náměstka, nedošlo k ohrožení motolského onkologického centra a problematické dodatky, které měly navyšovat uzavřenou cenu a dohody, nebyly podepsány. S nejvyšší pravděpodobností byla trestná činnost zastavena před dokonáním... Na základě všech informací, které mám k dispozici, předpokládám, že dojde k naplnění smluvních vztahů a dostavbě centra včetně předpokládaného financování z evropských prostředků," uvedl Válek. Centrum má být hotovo do poloviny příštího roku. Náměstek ministra Jakub Dvořáček předpokládá, že evropské peníze dorazí pak v poslední splátce na projekty.