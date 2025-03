Ve čtvrtém čtvrtletí podle analytiků pokračoval nominální i reálný růst mezd

Mzdy v závěrečném čtvrtletí roku 2024 pokračovaly v nominálním i v reálném růstu. Za celý loňský rok se reálně zvýšily zhruba o čtyři procenta, shodli se analytici oslovení ČTK. Zároveň ale upozornili, že na úroveň před pandemií covidu-19 se reálné mzdy stále nedostaly, podle nich se to stane v roce 2026. Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní údaje o vývoji mezd ve čtvrtém čtvrtletí a za celý rok 2024 ve čtvrtek.

Hlavní ekonom XTB Pavel Peterka předpokládá, že v posledním čtvrtletí loňského roku mzdy nominálně meziročně vzrostly o 6,5 až 6,8 procenta, což by odpovídalo reálnému růstu o 3,5 až 3,8 procenta. "V loňském posledním čtvrtletí podle nás pokračoval svižný mzdový růst, a to primárně v sektoru služeb, jako je obchod, doprava, informační a komunikační či vědecké a technické činnosti. Naopak nejslabší růst mezd čekáme v zemědělství a také v platové sféře. V souhrnu by podle nás průměrná hrubá mzda mohla meziročně narůst o zhruba 6,6 procenta nominálně, což by po zohlednění inflace odpovídalo reálnému růstu o 3,6 procenta," míní hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Únorová makroekonomická prognóza České národní banky (ČNB) je ve výhledu růstu mezd ještě optimističtější. Podle ní se ve čtvrtém čtvrtletí nominálně zvýšily o sedm procent, což by odpovídalo reálnému růstu o čtyři procenta.