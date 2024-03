Ve světovém žebříčku štěstí od OSN se Česko letos umístilo na 18. místě

Dnes je mezinárodní den štěstí. Podle vědců se dá změřit a výsledky pak porovnávat. Nejšťastnější zemí světa se v žebříčku sestavovaném OSN opět stalo Finsko, Česko se drží ve druhé desítce na 18. příčce, takovou pozici drží dlouhodobě a je tak součástí evropského průměru. Slovensko se propadlo na 45. příčku. Na opačném konci žebříčku 143 zemí skončil jako nejméně šťastná země Afghánistán a jen o málo lépe se cítí obyvatelé Libanonu, Lesotha a Sierry Leone. Spojené státy poprvé vypadly z první dvacítky a podle analytiků se o to postaral velký pokles spokojenosti Američanů mladších 30 let. Světová zpráva o štěstí vychází z údajů amerického Gallupova ústavu a je analyzována globálním týmem, který nyní vede Oxfordská univerzita. Lidé ve 143 zemích a teritoriích byli požádáni, aby ohodnotili svůj život na stupnici od nuly do deseti, přičemž deset představuje jejich nejlepší možný život. Výsledky za poslední tři roky se zprůměrují a vznikne žebříček.