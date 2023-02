Průzkum pro UNICEF: Šťastně se cítí více než polovina českých dětí. Přejí si domov bez války a s lepší ekonomickou situací

Více než polovina českých dětí se cítí šťastně, v lepší budoucnost Česka jich ale věří jen čtvrtina, každý osmý by se pak chtěl v dospělosti přestěhovat jinam. Tři pětiny podporují pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. A tři z deseti českých dětí nechodí rády do školy. To jsou některé z výstupů unikátního průzkumu Mladé hlasy, který pro Dětský fond OSN – UNICEF vypracovala agentura STEM/MARK.

Klára Šimáčková Laurenčíková | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz

Sociologická studie Mladé hlasy v intervalech několika let pravidelně mapuje postoje, názory a očekávání dětí v České republice. Jedná se o unikátní výzkum založený na osobních rozhovorech s dětmi. Průzkumu se zúčastnilo přes 400 chlapců a děvčat od devíti do 17 let. Výsledky školákům a školačkám představila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Část dotazů se týkala například představ, jaká by měla Česká republika být. Nejvíc dětí odpovědělo, že by chtěly Česko bez bojů a války. Bylo to 57 procent. Polovina by si přála také lepší ekonomickou situaci. Na dotaz, zda se cítí šťastně, pak kladně odpovědělo 57 procent dětí. Jako nejčastější důvod zmiňovaly děti kamarády a rodinu. U téměř dvou pětin přispívají ke štěstí dobré známky.

Ilustrační foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

„Pozitivním zjištěním je, že od prvního výzkumu v roce 2001 zůstává v Česku stabilně vysoký počet dětí, které se cítí šťastně skoro pořád - je to více než polovina. Současně studie ukazuje na oblasti, ve kterých děti potřebují naši podporu. To je zvýšení informovanosti o dětských právech, ochranu před dopady chudoby a vytvoření bezpečného zázemí, kam se mohou obrátit pro pomoc v případě problémů,“ upozornila Pavla Gomba.

Pavla Gomba | Foto: Jan Bartoněk, Český rozhlas

Tři procenta dětí nepociťují naopak štěstí skoro nikdy. Nešťastné jsou hlavně tehdy, když se jim nedaří ve škole. Třetina také přiznala, že do školy nechodí ráda. Hlavně proto, že je nebaví učení. Zmínily ale i moc zkoušení, známky a hodně úkolů, horší vztahy se spolužáky, špatné učitele či brzké vstávání.

„Do školy chodí rádo 70 procent dětí, to je vysoké číslo. Mám z toho radost. Velká většina dětí se do školy těší, protože tam má kamarády. V závěsu je, že je baví se učit,“ uvedla náměstkyně ministra školství Martina Běťáková.

Polovina dotázaných dětí si myslí, že bude mít lepší život, než mají jejich rodiče. Ohledně budoucnosti Česka příliš optimistické nejsou – v lepší budoucnost země věří jen čtvrtina z nich. Každý osmý školák řekl, že v dospělosti by se chtěl z Česka přestěhovat jinam. Nejčastěji by děti chtěly žít v USA, Británii či Francii.

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Ilustrační foto: rubberduck1951, Pixabay, Pixabay License

Jednou z oblastí, kterým se Mladé hlasy věnují, je také informovanost dětí o různých tématech a jejich názory na aktuální dění ve společnosti. Účastníci výzkumu například uvedli, že toho ví hodně o prevenci drog nebo sexuálních vztazích.

Co se týče pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, téměř tři pětiny dětí v Česku si myslí, že má smysl. Každé třetí dotazované dítě se pak nějak do pomoci příchozím přímo zapojilo. „To ukazuje, že ani dětem samotným nejsou osudy nevinných lidí prchajících před ruskou agresí lhostejné,“ komentoval výsledky studie místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Foto: René Volfík, Český rozhlas

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková doplnila, že děti vnímají pomoc ukrajinským uprchlíkům i ve škole.

„Většina dětí si myslí, že se chováme nejvíce spravedlivě, nejvíce podpůrně k dětem z Ukrajiny, které v České republice našly útočiště před válkou a je to tak moc dobře. Jsme rádi, že jsou teď u nás doma,“ uvedla.

Celkem 13 procent školáků si myslí, že pomoc uprchlíkům smysl nemá. Tři z deseti dětí nevěděly, nebo měly jinou odpověď.